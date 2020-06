Sorrento, “Salva l’arte e mettila da parte”: alla Chiesa dell’Addolorata 35 opere messe all’asta da maestri artigiani

A Sorrento nella Chiesa dell’Addolorata, sono in mostra le opere messe all’asta da 35 maestri artigiani, nell’ambito dell’iniziativa “Salva l’arte e mettila da parte”. Questo progetto nasce con lo scopo di tramandare l’identità artistica e culturale della Città del Tasso.

Fino al 21 luglio attraverso il sito www.salvalarteemettiladaparte.com sarà possibile contribuire ad una raccolta fondi per realizzare due progetti: una strada virtuale, lungo la quale entrare nelle botteghe, e conoscere manufatti e storie, e una campagna nelle scuole, per avvicinare i giovani all’arte e alla manualità.

“”Salva l’arte e mettila da parte” è una storia d’amore scritta da trentacinque maestri, che, nonostante le difficoltà, si sono messi insieme per salvare e tramandare l’identità artistica e artigianale di questa terra – si legge sul sito dell’iniziativa – Dai nostri centri storici, lentamente ma inesorabilmente, stanno scomparendo tante botteghe di artigiani, al loro posto negozi che spesso nulla hanno a che vedere con la nostra cultura.

E’ per questo motivo che con i fondi raccolti lavoreremo su due progetti in particolare. La creazione di una strada virtuale, lungo la quale il “navigatore” avrà la possibilità di poter entrare nelle nostre botteghe, conoscere noi, i nostri manufatti le nostre storie.

Ma il progetto più ambizioso sarà quello che ci vedrà interagire, attraverso le scuole, con i nostri giovani, cosi lontani dalle nostre tradizioni e avvicinarli all’arte e alla manualità, affinché questa storia, possa continuare con il cuore e le mani di altri.

Le opere in asta, per materiali usati, per paesaggi riprodotti, per le antiche tecniche con cui sono state realizzate , ricordano questa terra straordinaria, speriamo che possano invogliare chi se le aggiudicherà a venire in questi luoghi. A chi lo ha già fatto possiamo ricordare solo le parole di uno dei brani più ascoltati al mondo “Torna a Surrient” e siamo sicuri che non se ne pentirà. Partecipa all’asta e fa si che tutto questo diventi realtà”.

Qui è possibile consultare il regolamento dell’iniziativa.