Napoli morto mentre lavorava gli crolla la casa

È morto mentre tentava di ripararsi dalla montagna di terreno e detriti che gli sono piombati addosso. Non ce l’ha fatta Ciro Perrucci, riporta Il Mattino, a sottrarsi ad un destino fatale che lo ha colpito poco dopo mezzogiorno, mentre era a lavoro nell’area di Masseria Grande a Pianura. Una giornata come tante per il 61enne chiamato dagli amici: «‘o mericano» e che lo ricordano tra le lacrime. Era un buono, dicono, aveva tre figli ed era sempre disponibile a dare una mano.