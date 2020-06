Maiori, Enpa Costa d’Amalfi recupera un falco pecchiaolo in difficoltà

L’Enpa Costa d’Amalfi recupera un falco pecchiaolo in difficoltà a Maiori. L’animale è stato tratto in salvo dai volontari coordinati dal presidente dell’associazione, Benedetto Amato. Insieme all’ASL Salerno si sta organizzando il trasporto per il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Napoli, dove sarà sottoposta alle cure del caso. Questa tipologia di rapace, appartenente alla famiglia degli Accipitridi è una specie migratroria, che giunge in Europa solo durante i periodi estivi.

A prima vista può sembrare una poiana, ma il falco pecchiaiolo può misurare fino a 130 cm, per una lunghezza di poco superiore al mezzo metro, numeri che fanno di questo volatile un rapace di medie dimensioni. Pur nidificando prevalentemente nell’Italia peninsulare, oltre che nella fascia alpina e prealpina questa specie è localizzata anche a sud, che raggiunge attaversando lo stretto di Messina.