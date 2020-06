Castellammare di Stabia. Vigili urbani sulle spiagge per evitare gli assembramenti. Per affrontare al meglio la situazione relativa alle spiagge libere, che potrebbero richiamare molte persone in questo inizio di stagione estiva, a Castellammare di Stabia “le spiagge libere resteranno aperte, ma ci sarà un nucleo della polizia municipale impegnato proprio al controllo dell’utilizzo delle spiagge”. A sottolineare i vari rischi di assembramenti è stato il Presidente dell’Associazione Piazza Attiva, Rosario Savarese, il quale ha detto: «La gestione del litorale di via De Gasperi può diventare un problema, dato che l’emergenza sanitaria è ancora in corso. Bisogna trovare contromisure efficaci per garantire il distanziamento sociale». Al contempo, il sindaco Gaetano Cimmino fa affidamento al buonsenso dei cittadini, poiché «Sistemare barriere o transenne servirebbe solo a mettersi a posto dal punto di vista burocratico, ma di fatto non si avrebbe alcun risultato. Le persone devono capire che siamo in una fase di uscita dall’emergenza sanitaria e non possiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora. In ogni caso, oltre all’impegno degli agenti della polizia municipale chiederemo anche alla Capitaneria di Porto di sostenere l’attività dell’amministrazione con controlli mirati sulle spiagge libere».

Inoltre, il primo cittadino ha affermato che «Faremo partire un bando per l’assegnazione dei tre lotti del litorale sud, con scadenza nel 2033, poiché i gestori non hanno voluto una proroga per quest’estate» e «in settimana sarà firmata la proroga delle concessioni demaniali per i gestori dei lidi fino al 2033».