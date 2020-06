Calcio. Allenamento mattutino per la Juve Stabia in vista della partita con il Livorno, arbitrata da Robilotta

Tanto lavoro tecnico per la squadra di mister Caserta stamattina al Menti. Si cura il dettaglio, oltre all’aspetto tattico, in vista del match con il Livorno in programma venerdì al Menti a porte chiuse (fischio di inizio alle ore 21). Domani seduta di rifinitura e poi squadra in ritiro. Sarà il sig. Ivan Robilotta della sezione AIA di Sala Consilina a dirigere il match Ju valevole per la 30^ giornata Serie BKT 2019-2020. Il sig. Robilotta sarà coadiuvato dal sig. Alessandro Cipressa della sezione AIA di Lecce e dal sig. Giuseppe Perrotti della sezione AIA di Campobasso, il IV° ufficiale sarà il sig. Valerio Marini della sezione AIA di Roma 1.