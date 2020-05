Vietri sul Mare spegne i due fratelli per sostenere il comparto della ristorazione danneggiato dal Coronavirus.

Anche Vietri sul Mare spegne le sue luci per sostenere il comparto della ristorazione fortemente danneggiato dall’emergenza Covid 19. Alle 21,30 per dieci minuti si spegneranno le luci che illuminano i due fratelli, simbolo della comunità vietrese. «Raccolgo l’invito dell’associazione ristoratori e della Pro Loco di Vietri sul Mare a sostegno di tutto il comparto Ho.re.ca – spiega il sindaco Giovanni De Simone – e, come segno di vicinanza, spegneremo dalle 21,30 alle 21,40 l’illuminazione dei due fratelli. Siamo consapevoli dell’enorme problema e siamo con loro, per quanto di competenza, con un sostegno, non solo morale ma concreto che valuteremo nelle prossime ore». I ristoratori, gli addetti, i commercianti e i cittadini, in segno di protesta, potranno invece spegnere le luci delle proprie abitazioni. «Questa azione di protesta – spiega Cosmo Di Mauro, presidente della Pro Loco di Vietri sul Mare – serve a puntare il dito contro chi vuole mettere in ombra un settore fondamentale per il nostro Paese. Se fallisce il nostro settore, l’Italia si spegne». E’ una nuova fase della protesta nazionale che segue la recente consegna simbolica delle chiavi delle proprie attività ai sindaci italiani, affinchè vengano restituite al premier Conte.