Castellammare di Stabia. Il messaggio del sindaco in occasione della Festa del Lavoro: “E’ la festa della voglia di ripartire e di ricominciare”

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha voluto condividere con i suoi cittadini un messaggio in occasione della Festa del Lavoro. Ecco le sue parole: “Oggi è la festa dei lavoratori. E’ la festa della voglia di ripartire e di ricominciare. Con tutta le condizioni di sicurezza condivise che una crisi sanitaria del genere comporta. Ripartire e ricominciare, perché il nostro territorio ribolle. L’economia ed il lavoro hanno subìto una frenata. Metteremo in campo tutto ciò che è in nostro potere per risollevarci. Ancora una volta, ancora insieme. Instancabili, laboriosi, geniali. Forza Castellammare, forza stabiesi. Buona festa dei lavoratori, buon primo maggio a tutti. Insieme ce la faremo”.