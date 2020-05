Anacapri. Come gestire le spiagge libere? Approvato il disciplinare: posti fissi e tre fasce orarie

Anacapri. Oggi la Giunta Comunale, a seguito di una proposta avanzata dal vicesindaco Franco Cerrotta, ha approvato il disciplinare per gestire le spiagge libere in località Faro di Punta Carena e Gradola, ottemperando a quanto stabilito dall’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Clicca QUI per leggere il testo inegrale del disciplinare).

Tra le varie disposizioni si consente l’accesso alle spiagge previa prenotazione e con la possibilità di scelta fra tre fasce orarie: dalle ore 8.30 alle 11.30, dalle ore 11.45 alle 15.00, dalle 15.15 alle 18.30.