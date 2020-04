Salerno. Ragazzo di tredici anni precipita dal settimo piano

Una tragedia ha colpito la città di Salerno. In serata un ragazzino di 13 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal settimo piano di un palazzo. L’episodio è avvenuto in via Madonna del Monte. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli agenti della Questura di Salerno indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Fonte: Il Riformista.it