Piano di Sorrento. L’Arciconfraternita Morte e Orazione ed il fazzoletto della Madonna Addolorata dell’aprile 1917

Vogliamo pubblicare il racconto di Michele Gargiulo, Priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento. Ascoltate le sue toccanti parole.

Venerdì Santo 2020. Doveva essere un Venerdì Santo straordinario come tutte le cose e tutte le quaresime che abbiamo preparato e che da secoli si preparano nella nostra parrocchia e nella nostra penisola sorrentina. Non per questo sarà diverso o forse sarà il Venerdì Santo nella storia che resterà di più nei nostri ricordi. Tra le tante cose che promuove la nostra Arciconfraternita è la secolare devozione al fazzoletto della Madonna Addolorata. Per secoli le nostre consorelle sostituivano questo fazzoletto di anno in anno nel momento in cui si preparavano le statue per la processione. Da qualche decennio noi lo sostituiamo il Lunedì Santo durante la cerimonia di intronizzazione delle statue della Madonna Addolorata e del Cristo Morto. Immaginate la nostra Quaresima in questo tempo senza tempo. Immaginate a vederci costretti a viverla in una modalità diversa ma non per questo non bella, significativa e forse più profonda. Tra le tante cose che abbiamo sistemato in questi anni c’è anche il vecchio arredo della Madonna Addolorata, i tantissimi fazzoletti che negli anni si sono alternati nelle mani dell’Addolorata. Nel sistemare uno dei tre più antichi abbiamo ritrovato al suo interno un piccolo segno di questa devozione. Un biglietto che ci racconta di preghiere fatte nella sofferenza: “A Maria Santissima Addolorata per asciugare tutte le lacrime dei figli in guerra. 6 Aprile 1917”. Presumibilmente questo fazzoletto fu dedicato a tutti i figli in guerra nel pieno periodo della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo chiesto come Confraternita di rimetterlo per poter quest’anno dedicare tutte le preghiere alla nostra Comunità in un momento così terribile.