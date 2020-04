Piano di Sorrento. Coronavirus, i dati aggiornati alle 18.00 del 9 aprile: nessun nuovo contagio

A Piano di Sorrento – in base ai dati della Protezione Civile, della Polizia Municipale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na3 Sud, aggiornati alle 18.00 del 9 aprile 2020 – sono stati effettuati 46 tamponi, di cui 4 risultati positivi, 37 negativi, 4 in attesa di risultato ed uno ripetuto. I soggetti in isolamento preventivo sono 50 ed un individuo si trova in “quarantena punitiva”. Il comunciato del sindaco Vincenzo Iaccarino: “Cari concittadini stiamo contenendo il contagio e la diffusione del virus. Continuiamo su questa strada senza mollare”.