Migliaia di auto in coda da Roma verso il mare

Una lunga fila di macchine sulla Pontina da Roma verso il mare. Lo riporta un articolo del Messaggero. La polizia sta compiendo molti controlli a campione per verificare le autocertificazioni delle tante auto in movimento dal centro città verso le località di mare. Il timore è che molte persone abbiano ignorato gli appelli a restare a casa per trascorrere le festività pasquali nelle zone di mare.

Scrive il Messaggero:

“Lunghissima coda di auto sulla Pontina, in uscita da Roma. La strada dalle 14 è bloccata in direzione di Pomezia per i controlli della polizia stradale, poco prima dello svincolo per Pratica di Mare. La circolazione, incanalata su un’unica corsia, sta subendo forti rallentamenti. Incolonnamenti già da Spinaceto con un lungo serpentone di auto e mezzi per circa 10 chilometri. Verifiche a campione da parte degli agenti che passano al setaccio le autocertificazioni”.