La Covid Map della Costiera amalfitana Tre tamponi negativi a Ravello, seconda guarigione in Costiera Amalfitana. A Vietri sul Mare sette contagiati verso la guarigione: si attende l’esito dei tamponi di conferma. Gli attualmente positivi sono 21 su 24 contagiati totali. Alla fine i contagiati da Coronavirus Covid – 19 sono stati 1 a Praiano, 1 a Furore, 1 ad Amalfi, 1 a Ravello, 1 a Maiori, 6 a Tramonti, 13 a Vietri sul mare che ha la metà dei contagiati dell’intera Costiera amalfitana che rimane una delle zone meno colpite della provincia di Salerno e della Campania.

Tutti i contagiati in Costiera amalfitana provengono dall’esterno positivi (Praiano dagli USA, Ravello dalla Svizzera, Amalfi da una Crociera, Maiori da una struttura sanitaria, anche da Tramonti è cominciata da una struttura). Di Conca dei Marini vi sono stati due contagiati che sono tornati nel luogo di residenza una volta guariti dal Coronavirus Covid-19, una donna che si trovava in una struttura fuori provincia e un uomo dirigente nel settore turistico in Svizzera.

Covid Map di Michelangelo Nasto, testo della redazione.