Coronavirus chiudere o convivere con il rischio? In Costiera amalfitana per evitare il rischio frane avremmo dovuto evacuare. Cosa c’entra il rischio Covid con il rischio frane, che c’azzecca come direbbe Di Pietro? La nostra è una semplice riflessione sui calcoli legati al rischio per il Coronavirus Covid-19. Il contagio può sicuramente aumentare con l’apertura delle attività, probabilmente vi sarà un ritorno in autunno. Crediamo che comunque il ritorno non ci troverebbe così tanto impreparati, anche senza protocollo varie cure si sono dimostrate efficaci, come Positanonews ha verificato con interviste fatte a medici e guariti, ma è comunque un rischio. Dunque di fronte al rischio cosa fa il Governo? Continua a tenerci chiusi in quarantena. D’accordissimo, la prudenza non è mai troppa. Ma mi ricordo la buonanima di Ortolani, ad una mia domanda precisa cosa fare in Costiera Amalfitana rispetto al rischio che si corre ogni giorno, fra frane e alluvioni, da Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Minori e Maiori, quale intervento di messa in sicurezza fare, cosa potesse darci la sicurezza che non avremmo avuto più rischi , mi disse che se si voleva ridurre il rischio al minino si doveva “evacuare” tutta la Costiera. Ancora oggi sono certo, per la mia piccola esperienza ultra trentennale di giornalismo, che se chiedessimo a uno staff di esperti una certificazione di sicurezza per poter rimanere in Costiera nessuno si prenderebbe questa responsabilità. Allora che facciamo? Per evitare il rischio evacuiamo dalla Costiera? Per evitare il rischio di incidenti non portiamo la macchina? Se la politica è dettata dalla statistica e dalle probabilità o solo ed esclusivamente dagli scienziati comincio, almeno io, a preoccuparmi. Sono sicuro che Conte, De Luca, la Regione Campania, hanno fatto bene, anzi benissimo, a tenerci a casa, anzi avrebbero dovuto fermare prima tutto in Lombardia, ma ora è giusto che continuino a bloccare tutti in casa per un rischio che, se va bene, andrà scemando in maniera significativa solo fra un anno? Non sono in grado di dare una risposta, come non sarei in grado di darla a chi mi chiedesse ma siete al sicuro in Costiera amalfitana? Sicuramente rischiamo di più con le frane che con il virus, ma non per questo ce ne andiamo o evacuiamo.. Convivere con il virus non è uno slogan, ma una necessità. Non senza esser prudenti, così come si evitano i tratti franosi durante i sentieri, bisogna evitare troppi contatti, lavare le mani, e così via, ma fateci vivere liberi e in sicurezza, distanziati socialmente, ma fuori da questa prigione. Vivere è un rischio, ogni giorno, che siano le coscienze e la responsabilità di ognuno a far prevalere la prudenza, come ogni giorno noi della Costiera conviviamo consapevoli del rischio