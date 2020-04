Castellammare di Stabia. Calano rete da pesca nel mare antistante la villa comunale, tre pescatori multati e posti in quarantena obbligatoria

Castellammare di Stabia. Questa mattina gli uomini della Capitaneria di Porto stabiese, durante l’attività di controllo e monitoraggio della costa, hanno scoperto tre persone a bordo di due imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante la Villa Comunale che stavano calando illecitamente delle reti in mare per la pesca.

I pescatori di frodo sono stati fermati, identificati e verbalizzati. Le reti utilizzate, lunghe circa 100 metri, sono state sequestrate. Nei confronti delle tre persone sono stati elevati due verbali amministrativi di 1.000 euro l’uno per pesca sportiva con attrezzi professionali non consentita dalle norme nonché tre verbali amministrativi per aver trasgredito le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19 che non consentono la circolazione senza giustificati motivi di necessità.

Per i tre pescatori, oltre alle sanzioni amministrative, è stata disposta la misura della quarantena obbligatoria. I tre non sono nuovi a reati del genere commessi già in passato rendendosi colpevoli anche di pesca di frodo dei datteri di mare con conseguente danneggiamento dei fondali della Penisola Sorrentina.