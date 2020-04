Amalfi. Parte la sanificazione delle aree urbane ed extraurbane. Parte oggi, lunedì 27 aprile, su iniziativa del Comune di Amalfi, la sanificazione urbane ed extraurbane del Paese. Il Comune ha, infatti, individuato nove zone in cui si procederà capillarmente alla nebulizzazione dei prodotti sanificanti. Gli addetti della società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti procederanno con l’ausilio di tre nebulizzatori a motore che consentiranno di intervenire anche nei vicoli e nelle stradine interne.

Si inizia nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile 2020 dalla piazza dei Dogi e si procederà attraverso Salita san Nicola dei Greci, Salita Truglio, salita San Giuseppe e sino a largo Campo Acquario. Martedì 28 aprile gli addetti alla sanificazione interverranno tra piazza Duomo, via San Simone, via Porta dello Spedale, salita Rascica, supportico Rua e Salita Torre dello Ziro. Mercoledì 29 aprile le zone interessate dalla sanificazione capillare saranno quelle di via Sopramuro, salita Capo di Croce e rione S. Antonio. Le stradine interne prospicienti la zona di Valle dei Mulini saranno interessate invece dall’intervento nella giornata di giovedì 30 aprile. Si lavorerà anche venerdì 1° maggio con la sanificazione di via Maestra dei Villaggi e della zona Cieco, mentre a Lone saranno sei le strade interessate. La sanificazione è inoltre prevista a Pogerola (lunedì 4 maggio), Vettica (martedì 5 maggio) e Tovere (mercoledì 6 maggio).

«Questo intervento più capillare è stato disposto per procedere alla sanificazione delle stradine pedonali – spiega l’Assessore Matteo Bottone – e sarà possibile grazie all’utilizzo di tre nebulizzatori a motore che consentiranno di procedere in tutte le aree del territorio comunale. Il nuovo calendario straordinario si unisce alle numerose attività di sanificazione poste in essere a partire da febbraio e che hanno visto la preziosa collaborazione degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti e in alcuni casi anche dei volontari della protezione civile Millenium. In via precauzionale si invita la popolazione a non esporre, nei giorni in cui la sanificazione toccherà le aree di residenza, panni, vestiti e generi alimentari».