Sorrento. Primi marittimi tornati. Raffaele Attardi “Nessun caso di Covid, non ci resta che dare loro il benvenuto”

Sorrento. Una buona notizia per la penisola sorrentina, i marittimi, perno dell’economia e sostegno delle loro famiglie, sono tornati a casa. Altri torneranno a giorni, altri ancora, più lontani nel mondo, fra qualche settimana, quando, come speriamo, l’emergenza coronavirus la stiamo mettendo alle spalle.

Ecco il post di Attadi, che fa parte del COC sorrentino.

Sono stati alloggiate le prime Persone che sono rientrate e ne hanno fatto richiesta per tutelare loro, le loro famiglie e tutti i Cittadini.

Sono Persone che hanno superato numerosi controlli, certamente più controllate di molti di Noi.

Fra di loro non C’é nessun caso accertato di Covid19

Sono state attivate le misure del caso per stabilire regole di prudenza fornire l’assistenza dei Servizi Sociali.

Non ci resta altro da fare che dare loro il benvenuto.

Tutti i suggerimenti per migliorare sono ben accolti, inviateli attraverso la email del Sindaco, é praticamente impossibile seguire tutti i post.

Ci riuniamo tutti i giorni dalle 11 alle 13 per riesaminare quanto accade e cercare di migliorare.

Bannate gli allarmisti.

Al proposito, perchè non fare un COC di tutta la Penisola sorrentina? Non ha senso per comuni così contigui, con esigenze comuni, avere strategie diverse rispetto al virus