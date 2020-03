Positano. Pietrame sulla S.S. 163 verso Piano di Sorrento. Non si ferma il nostro lavoro di cronaca

Positano, Costiera amalfitana. Pietrame sulla S.S 163 verso Piano di Sorrento. Non si ferma il nostro lavoro di cronaca anche in questi giorni di Coronavirus Covid-19, dal 2005 online con Positanonews , dal 1982 sul cartaceo. Sono pochissimi che transitano per le misure per il contenimento per la quarantena, ma in ogni caso documentiamo sia per i pochi , sia per un monitoraggio sul territorio.

Il pietrame è caduto nella zona di Carcarone, una curva prima andando verso la penisola sorrentina, ed esattamente al confine con Vico Equese. Nulla di grave, ma per quei pochi che transitano, chi per consegne, chi per approvvigionamento, bisogna fare attenzione.