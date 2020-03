Ospedale Unico in Penisola Sorrentina? La riflessione di Rosario Lotito alla luce dell’emergenza sanitaria

Riportiamo una riflessione di Rosario Lotito (rappresentante locale del Movimento 5 Stelle) sull’Ospedale unico in penisola sorrentina alla luce della recente emergenza sanitaria legata al diffondersi del rischio contagio da Coronavirus.

“L’emergenza Coronavirus ha evidenziato tutte le carenze che una struttura privata ha nell’affrontare un’emergenza sanitaria. La sanità pubblica invece è in prima linea in questo momento di emergenza e sta svolgendo egregiamente tale onorevole compito. In Penisola Sorrentina si sta parlando di ospedale unico, un’unica struttura ospedaliera che dovrebbe coprire un vasto territorio di oltre 100.000 abitanti. Sul tavolo ci sono circa 65 milioni di euro per realizzare tale progetto, 65 milioni che potrebbero essere spesi per potenziare gli ospedali S. M. della Misericordia di Sorrento e il De Luca e Rossano di Vico Equense. Ad oggi i Sindaci dei Comuni peninsulari sono pronti di fronte alla decisione dell’ospedale unico che porterà sicuri disagi ai molti cittadini dei paesi confinanti con Sant’Agnello, luogo in cui dovrebbe sorgere tale struttura. La politica deve fare il bene dei cittadini.

Una tale decisione deve passare necessariamente attraverso una consultazione popolare per una scelta che metta in primo piano la tutela della salute di tutti i cittadini”.