Lettere, denunciate due persone che giravano senza comprovate esigenze lavorative

Durante un controllo sul territorio di Lettere, per far rispettare il decreto sull’emergenza coronavirus, la polizia municipale sotto la guida del comandante Natale Nastro e del vicecomandante Giordano Salvatore ha denunciato a piede libero due persone che in pieno giorno e senza comprovate esigenze lavorative giravano per il territorio comunale intendi a stipulare nuovi contratti di energia elettrica. Gli stessi sono stati altresì denunciati per false dichiarazioni dopo aver esibito dichiarazione attestante il loro spostamento da Aversa a Castellammare di Stabia e non a Lettere.