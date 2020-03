La bellezza della costiera amalfitana e della penisola sorrentina conquistano la wedding planner Alessandra Agrillo

La penisola sorrentina e la costiera amalfitana sono tra le mete preferite di tantissimi turisti tra i quali non mancano i personaggi famosi che continuano a scegliere i nostri territori nonostante il momento di difficoltà che tutta l’Italia sta vivendo. Un bellissimo ed importante segnale per il turismo in costa d’Amalfi e penisola sorrentina. A restare incantata dalla bellezza dei nostri luoghi questa volta è la wedding planner Alessandra Agrillo, che sui social pubblica la foto di uno scorcio di panorama positanese rubato durante il viaggio in auto nel quale si vede il mare azzurro e i famosi “Li Galli”. Alessandra Agrillo è una giovane donna dall’estro creativo e dalla indiscussa bravura che l’ha portata ad organizzare anche il matrimonio di Chiara Ferragni. L’Agrillo si è lasciata conquistare dai tanti scorci di Positano e di Sorrento. E tra gli scatti che porterà via da questo viaggio ci sono anche quelli delle maioliche che ha potuto ammirare al Parco dei Principi a Sorrento, disegnate dal grandissimo architetto Gio Ponti.