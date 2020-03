Festa della donna. Idea per il dolce perfetto: la torta mimosa

Domenica si celebrerà la giornata internazionale della donna. La famosissima “festa della donna“, come tutti sanno ormai, è una giornata per commemorare le centinaia di donne morte durante un incendio in una fabbrica tanti anni fa.

Oggi, questa giornata, commercializzata un po’ da tutti ormai, è una buona occasione per uscire con le amiche o con il proprio partner per festeggiare la donna in se per se.

Come da tradizione si regala un ramoscello di mimosa; alcune persone, in questa giornata fanno regali molto costosi, con l’aggiunta di questo ramoscello, ma non tutte le donne apprezzano questo gesto.

Ecco perché, con queste righe noi di Positanonews vogliamo consigliare, soprattutto ai maschietti che ci leggono, un pensiero dolce e carino da regalare alla propria donna: l’8 marzo è un giorno speciale, si omaggiano le donne con un fiore che ha il colore del sole e che profuma di buono… oppure con un dolce che conserva le stesse caratteristiche: la torta mimosa! Il nome di questo dolce deriva proprio dal fatto che questa torta viene decorata con del Pan di Spagna sbriciolato: ricorda appunto i grappoli di questo splendido fiore primaverile. Per la torta mimosa è necessario preparare due Pan di Spagna, uno sarà farcito con una golosa crema pasticcera arricchita da panna montata: otterrete una soffice crema diplomatica. L’altro Pan di Spagna occorrerà per ricavare la copertura della base: piccoli cubetti che serviranno a ricoprire la torta per creare l’effetto “mimosa”. Preparate questa torta per una serata tra amiche, per le donne della famiglia o per gustare quando più preferirete questo dolce intramontabile!

Ecco la ricetta:

INGREDIENTI PER 2 PAN DI SPAGNA DEL DIAMETRO DI 20 CM

Zucchero 250 g

Farina 00 140 g

Fecola di patate 120 g

Uova a temperatura ambiente 8

Baccello di vaniglia 2

Sale fino 1 pizzico

PER 850 G DI CREMA PASTICCERA

Tuorli 5

Zucchero 175 g

Latte intero 500 ml

Panna fresca liquida 125 ml

Amido di mais (maizena) 55 g

Baccello di vaniglia 1

PER LA CREMA CHANTILLY

Panna fresca liquida 100 ml

Zucchero a velo 10 g

PER LA BAGNA AL LIQUORE

Acqua 130 g

Zucchero 75 g

Grand Marnier 70 g

PER DECORARE

Zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE DEI 2 PAN DI SPAGNA DA 20 CM

Per preparare la torta mimosa classica come prima cosa occorre preparare i due pan di spagna. Assicuratevi di avere due stampi del diametro di 20 cm ciascuno e che entrambi entrino nel forno, sullo stesso ripiano uno accanto all’altro. Se così non fosse dovrete realizzare un Pan di Spagna alla volta (basterà dimezzare le dosi indicate). Preriscaldate il forno a 160° in modalità statica. Rompete le uova e ponetele nella ciotola di una planetaria e iniziate a montarle con la frusta a velocità moderata

Incidete entrambe i baccelli di vaniglia, prelevatene i semi e uniteli in planetaria insieme a un pizzico di sale. A questo punto aggiungete lentamente anche lo zucchero.

Continuate a montare per circa 15 minuti fino a che le uova non saranno triplicate di volume e avrete ottenuto un composto fluido e cremoso, che scrive. Fermate la planetaria e ponete un colino direttamente sopra la ciotola. Setacciate sia la farina che la fecola e incorporatele delicatamente le polveri con movimenti dal basso verso l’alto utilizzando una spatola , per non rischiare di smontare il composto. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo, imburrate e infarinate due stampi da 20 cm di diametro. Dividete equamente l’impasto fra le 2 tortiere.

A questo punto cuocete i vostri pan di spagna in forno statico preriscaldato a 160°, nel ripiano più basso, per circa 50 minuti. Verificate che siano cotti facendo la prova dello stecchino, se risulterà completamente asciutto potrete sfornarli . Poi lasciateli raffreddare completamente prima di sformarli . Posizionateli quindi su una gratella così da completare il raffreddamento.

PER PREPARARE LA CREMA DIPLOMATICA

Occupatevi di preparare la crema per farcire la torta mimosa. Iniziate quindi dalla crema pasticcera:incidete il baccello di vaniglia, prelevate i semi e teneteli da parte. In un tegame versate il latte, la panna e il baccello svuotato e scaldate il tutto dolcemente fino a sfiorare il bollore. Nel frattempo in una ciotola sbattete i tuorli insieme allo zucchero e ai semi di vaniglia ; non sarà necessario montarli ma basterà amalgamare il tutto.

Setacciate all’interno direttamente l’amido di mais e mescolate ancora . Non appena il latte sarà caldo eliminate il baccello con delle pinze da cucina e versatene un mestolo all’interno del composto di tuorli , mescolando con una frusta per stemperarlo. Versate il tutto nel tegame con il latte caldo e senza mai smettere di mescolare fate addensare la vostra a fuoco dolce .

Una volta pronta, riponetela in una pirofila bassa e ampia e lasciatela raffreddare completamente, coprendo con pellicola trasparente a contatto quando la crema è ancora calda . Solo quando sarà fredda, versate la panna fresca in una ciotola, unite lo zucchero a velo e iniziate a montare con le fruste .

Non appena avrete ottenuto una panna ben montata , riprendete la crema e trasferitela in un’altra ciotola. Frustate leggermente per ammorbidirla e iniziate ad aggiungere la panna. Unitene una cucchiaiata e mescolate energicamente per diluire la crema, poi incorporate la restante panna molto delicatamente muovendo la spatola dal basso verso l’alto . Coprite nuovamente con la pellicola e riponete in frigorifero a rassodare per circa 30 minuti.

PER LA BAGNA

Nel frattempo preparate anche la bagna per la torta. Versate in un tegame l’acqua , il liquore e lo zucchero .

Accendete il fuoco e mescolando scaldate lo sciroppo fino a che lo zucchero non si sarà sciolto , poi versatelo all’interno di un’altra ciotola e lasciate raffreddare.

PER COMPORRE IL DOLCE

Non appena tutto sarà ben freddo potrete comporre il dolce. Come prima cosa dovrete eliminare la crosticina esterna da entrambi i pan di spagna, prima dai bordi , poi dalla parte superiore e in ultimo anche dalla parte inferiore . In questa fase cercate di eliminare solo la parte più scura, in modo da ridurre gli sprechi. Potete utilizzare gli scarti come indicato in fondo alla scheda ricetta.

Prendete uno dei due Pan di Spagna e utilizzando un coltello lungo e seghettato, a dentatura larga, fate in modo da ricavare 3 dischi; per tagliare più regolarmente possibile il Pan di Spagna potete incidere lateralmente: due tacche da fare con il coltello seghettato per prendere la misura, quindi affondare la lama trasversalmente pian piano per ricavare il primo strato, aiutandovi girando man a mano il Pan di Spagna per realizzare un taglio omogeneo e preciso.

Posizionate su un piatto (noi abbiamo usato un piatto girevole, ma anche un piatto da portata normale andrà benissimo) il primo strato di Pan di Spagna, quindi un cerchio da pasticceria (potete anche farcire la torta senza): utilizzando un cucchiaio spargete su tutta la superficie del disco la bagna preparata precedentemente e lasciata intiepidire . Unite ora circa 1/4 della crema e livellatela con una spatola .

Inserite il secondo disco nel cerchio , bagnate nuovamente e coprite con un altro strato di crema come fatto nello step precedente .

A questo punto inserite anche l’ultimo disco e inzuppatelo nuovamente con la bagna rimasta . Aggiungete ancora uno strato di crema , tenendone da parte un po’ che servirà per i bordi. Livellate in maniera omogenea .

Prendete anche il secondo Pan di Spagna e tagliatelo a fette in senso verticale , poi da ciascuna ricavate dei cubetti piuttosto piccoli e riponeteli in una ciotolina .

Sfilate delicatamente il disco dalla torta mimosa e utilizzate la crema rimasta per ricoprire i bordi della torta, aiutandovi con la spatola . Aiutandovi con un cucchiaio spargete su tutta la superficie i cubetti di pan di Spagna ,

ricoprendo con cura anche i bordi: i cubetti si attaccheranno facilmente alla crema diplomatica . Una volta ricoperta accuratamente tutta la superficie , riponete la torta in frigorifero per un paio d’ore. Al momento di servire, spolverizzate con lo zucchero a velo la vostra torta mimosa classica !

CONSERVAZIONE

La torta mimosa si può conservare in frigorifero già composta per 3-4 giorni al massimo.

Il solo pan di spagna si può conservare per 2 giorni avvolto nella pellicola, oppure congelarlo per 1 mese al massimo.

Anche la crema pasticcera si può conservare per 2-3 giorni in frigorifero, oppure congelarla per 1 mese.

CONSIGLIO

Potete avvantaggiarvi preparando sia i Pan di Spagna che la crema pasticcera con un giorno d’anticipo.

Se preferite potete aromatizzare la crema con scorza di limone oppure ingolosire il dolce aggiungendo le gocce di cioccolato! Per una versione analcolica, invece, sostituite il Grand Marnier con il succo d’arancia. E per non buttare gli scarti di pan di spagna, ecco un paio di ricette golose per riutilizzarli: cake pops e tartufini al cioccolato!

CURIOSITÀ

In Italia si è iniziato a festeggiare il giorno della Donna l’8 marzo del 1946, una volta finita la guerra, per celebrare alcune conquiste sociali, economiche e politiche delle donne. Da subito la torta mimosa è diventato il simbolo di questa giornata, perché fiorisce proprio durante i primi giorni di marzo.