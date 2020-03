Coronavirus. Terzo caso positivo a Sant’Agnello, a comunicarlo il sindaco Piergiorgio Sagristani

Salgono a tre i casi positivi a Sant’Agnello, a comunicarlo il sindaco Piergiorgio Sagristani:

“Devo purtroppo comunicarvi un terzo caso di positività al covid 19 di una nostra concittadina!! La notizia mi è stata comunicata dalla Protezione civile regionale visto che la stessa, lavorando in provincia di Napoli, ha praticato tampone per la presenza di altra positività sul luogo di lavoro!! L’ho appena sentita, sta bene, senza nessun sintomo e le auguriamo che possa superare in questo modo la malattia! A nome di tutti i cittadini di Sant’Agnello l’ho virtualmente abbracciata!!!”