Coronavirus, primo morto a Caserta. Si tratta di una poliziotta di 52 anni

E’ una donna di 52 anni, poliziotto, la prima vittima di Coronavirus a Caserta. A renderlo noto è il sindaco Carlo Marino. La donna si trovava ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale casertano “Sant’Anna e San Sebastiano”. Il sindaco ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della vittima, al marito ed alla figlia. Ed ha aggiunto che “nonostante lo sforzo e la voglia di vivere di questa donna, nonostante lo sforzo dei medici, era ricoverata all’ospedale di Caserta in terapia intensiva, non ce l’ha fatta”.

Il primo cittadino di Caserta ha lanciato un appello: “Questo sia per noi un esempio, aumenteremo il rigore nei confronti di tutti, non voglio più morti nella nostra città, non voglio più persone che perdono la vita così. Una donna giovane ci ha lasciato e speriamo che il suo segnale sia di aiuto a tutti. Non correte, non andate nei negozi, uscite soltanto per motivi di lavoro o di salute. Domani è il 19 marzo, la festa del papà, festeggiate in famiglia ma non vi muovete da casa, non pensate alle feste”.