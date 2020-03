Coronavirus, il farmaco antiartrite sembra funzionare. L’oncologo Ascierto: “Efficace su polmonite”

Sembrerebbe funzionare il farmaco contro l’artrite. Una speranza importante da Napoli, ovvero il tocilizumab per battere il Coronavirus. Nei pazienti contagiati e in condizioni critiche è stato rilevato un miglioramento.

A parlarne è l’oncologo del Pascale di Napoli, il dottor Paolo Ascierto: “Il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19. Sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e domani sarà estubato uno dei 2 pazienti perché le sue condizioni sono migliorate. Ieri, iniziato il trattamento ad altre 2 persone ed oggi ne tratteremo altre due.

Un team di esperti composto dal virologo Franco Buonaguro e medici cinesi, tra cui Wei Haiming Ming del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China e il personale del Cotugno; Roberto Parrella, direttore della Uoc Malattie infettive ad indirizzo respiratorio; Fiorentino Fragranza, direttore della Uoc Anestesia rianimazione e terapia intensiva; Vincenzo Sangiovanni, direttore della Uoc Infezioni sistemiche e dell’immunodepresso; Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso infettivologico del Cotugno e Luigi Atripaldi, direttore del laboratorio di Microbiologie e virologia.

Questi hanno confermato: “Nell’esperienza cinese sono stati 21 i pazienti trattati che hanno mostrato un miglioramento importante già nelle prime 24-48 ore dal trattamento, che si effettua con un’unica somministrazione e che agisce senza interferire con il protocollo terapeutico a base di farmaci antivirali utilizzati”.