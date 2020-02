Pompei. Sfiduciato il Sindaco Amitrano: si vota in concomitanza alle regionali

Sfiduciato il sindaco di Pompei, Pietro Amitrano. Undici consiglieri, tra cui otto della maggioranza, hanno certificato le proprie dimissioni. Il sindaco, eletto appena due anni e mezzo fa al primo turno con oltre il 60% dei voti, è rimasto così con soli 4 consiglieri: troppo pochi per restare in sella. Alle urne si tornerà forse in concomitanza alle prossime elezioni regionali, tra maggio e giugno.

Una frattura interna al partito che ha messo fine all’esperienza amministrativa di Amitrano con il protocollo dell’atto avvenuto questa mattina.“

Troppo aspre le critiche nei suoi confronti: solo quattro consiglieri non hanno firmato la sfiducia al primo cittadino di Pompei. Troppo pochi per continuare il proprio mandato a Palazzo De Fusco. In mattinata attendiamo l’ufficialità della fine della sua amministrazione.