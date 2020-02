Piano di Sorrento, Marina di Cassano. I residenti si rivolgono al Prefetto per la ZTL

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina,. I cittadini di Marina di Cassano, dopo i rinvii dell’Amministrazione Comunale, si sono rivolti al Prefetto di Napoli. Ben 21 cittadini firmatari, con una nota sottoscritta anche dal Consigliere comunale di minoranza Salvatore Mare, richiedono che si completi l’istituzione della Zona a Traffico Limitato, con l’installazione dei controlli elettronici. Per quanto riguarda le attività presenti alla Marina, potranno continuare ad esercitare, mediante l’utilizzo di un servizio navetta ed il prolungamento dell’orario di esercizio dell’ascensore comunale sia di 24 ore.

Sono ripercorse tutte le tappe, a partire dal 2015, quando il Consiglio Comunale di Piano di Sorrento ha approvato una mozione che aveva come oggetto «Viabilità borgo Marina di Cassano», mediante la quale ci si impegnava “…a proseguire, con il coinvolgimento degli operatori e del comando di Polizia Municipale, l’iter già avviato per la realizzazione della ZTL nel Borgo di cui trattasi, in modo sperimentale e in uno o più fine settimana, con proroga dell’apertura notturna dell’ascensore comunale e l’utilizzo di navette”. Di fatto, ciò non sarebbe mai avvenuto, nonostante, ascensore e passaggio via mare esclusi, sia possibile accedere al Borgo di Marina di Cassano solamente attraverso l’arteria di accesso, strada che permette di accedere anche al porto turistico ed alle spiagge. Inoltre, sul luogo non sono presente aree di sosta idonee, nonostante le numerose attività presenti, quali, ad esempio, balneazione e ristorazione.