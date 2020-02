Ginnastica, Evoluzione Danza Angri difende la ritmica campana in serie B

Sono iniziati a Fabriano, con la disputa della prima prova, i Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica 2020 della Federazione Ginnastica d’Italia.

Nella città marchigiana della carta, l’unica società campana scesa in pedana al PalaGuerrieri è stata Evoluzione Danza Angri, di Rositsa Ivanova, al battesimo nazionale nelle gare di squadra in Serie B. Zhenina Trashlieva Stefanova, Diletta Canonico e Serena Coppola, hanno ottenuto un buon 7° posto, non senza rimpianti per una miglior classifica.

Il sodalizio presieduto da Colomba Cavaliere ha ipotecato, così, la sua permanenza nella serie cadetta che dovrà essere confermata nella seconda prova, fra le mura amiche di Eboli il 15 e16 febbraio, e nella terza tappa, a Desio il 29 febbraio e 1° marzo. Per centrare l’obiettivo, il sodalizio di Angri nelle prossime gare potrebbe avvalersi anche delle ginnaste autoctone, Marilena Caiazzo e Annunziata Orlando, capaci di richiamare al Palasele il pubblico amico e scatenare l’entusiasmo dei propri sostenitori.

Appuntamento, dunque, nella città dove lo scrittore Carlo Levi racconta si fermò Cristo, e dove Evoluzione Danza organizzerà la seconda prova del campionato che potrebbe legittimarla bandiera della ritmica campana e punto di riferimento nella realizzazione di competizioni di alto livello della Federazione.