Amalfitana, completati i lavori tra Piano di Sorrento e Positano -FOTO

Sono finalmente terminati i lavori sul tratto di statale Amalfitana tra Piano di Sorrento e Positano. Ricordiamo che da diverso tempo era stato segnalato un avvallamento. Ci troviamo in località Madonnina.

Subito era tornata in mente quella tremenda frana che vide protagonista proprio la statale Amalfitana nel 2006: all’epoca Positano rimase letteralmente isolata dal mondo: disagi enormi per pazienti, specie donne incinte, le quali furono obbligate ad arrivare in Penisola Sorrentina con tantissimi disagi.

Come testimoniano le nostre immagini esclusive, i tecnici sono all’opera in questi minuti per portare via la cartellonistica e i blocchi di cemento momentanei posti durante i lavori.