Praiano. Si è spenta in Inghilterra Vincenzina D’Urso, vedova Gentile

Praiano, costiera amalfitana. Si è spenta in Inghilterra Vincenzina D’Urso, vedova Gentile. A darne il doloroso annuncio i figli Angela, Luisa e Tonino, gli adorati nipoti, le sorelle e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. I funerali saranno celebrati domani venerdì 24 gennaio alle ore 9.00 nella Chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze e la propria vicinanza alle famiglie D’Urso e Gentile per il lutto che le ha colpite.