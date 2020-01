Grande Fratello Vip. Il ritorno di Barbara Alberti e le lacrime di Carlotta Maggiorana per il padre

Sono state molte le sorprese durante il settimo appuntamento con il “Grande Fratello VIP”. Prima fra tutti, il ritorno di Barbara Alberti. Dopo il malore, la scrittrice ha fatto ritorno nella Casa e, alla domanda del conduttore “Vuoi rientrare nel gioco?” lei ha risposto in maniera affermativa. “Domenica, nel mio letto in clinica, pensavo a loro. Sono tornata per giocare” ha annunciato la donna.

Non sono mancati i momenti emozionanti. L’ex Miss Italia, Carlotta Maggiorana, ha rivissuto il giorno della sua elezione, lo scorso 2018, ed ha parlato del padre scomparso. “Era un uomo straordinario – ha detto – Dormivamo tenendoci la mano. Sono stata troppo lontana dalla mia famiglia in questi anni e oggi ho capito che non voglio restare nemmeno un istante senza poterli vivere”.