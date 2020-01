Calcio. Il Sorrento prepara il derby contro Agropoli. L’attaccante rossonero Bonanno: “Sfida non facile”

Giorni di vacanze in cui il Sorrento non ha abbassato la guardia restando concentrato e preparando minuziosamente il derby di domenica prossima con il fanalino di coda Agropoli. Ad analizzarne tutti gli aspetti è l’attaccante Tommaso Bonanno: “Questi giorni di vacanza sono andati bene anche in chiave allenamenti. Già da lunedì avevamo in testa il match con l’Agropoli. Poi da giovedì sarà tutto normale in modo da affrontare al meglio la squadra di Procopio. Stiamo bene fisicamente e dovrebbe mancare solo Gargiulo che è squalificato”.

BONANNO: “Personalmente sto bene e già da luglio ho legato un ottimo rapporto con i compagni. Lavoro sodo come del resto fa tutta la squadra cercando di dare sempre una mano al gruppo e al tecnico Maiuri”.

IL GOL: “In questa prima parte di stagione ho sbagliato qualche gol come, ad esempio, nella sfida con il Casarano. Potevo trovarmi già a quota sette-otto marcature: ho tutto il ritorno per rifarmi. Sono un attaccante e il gol mi manca tantissimo ma come già detto la cosa primaria è mettermi a disposizione della squadra”.

L’AGROPOLI: “Sarà una bella partita al cospetto di una squadra che darà il massimo per conquistare punti salvezza. All’andata perdemmo 2-1 e vogliamo riscattare quel risultato. Il nostro obiettivo è continuare la striscia positiva di risultati. Queste sono sfide mai facili…”.

IL TERZO POSTO: “Non ce l’aspettavamo anche se abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti. Questo piazzamento in graduatoria è meritato”.

IL GIRONE DI RITORNO: “La seconda parte della stagione è sempre particolare rispetto alla prima visto che tante compagini hanno modo di rinforzarsi. Penso, però, che non cambierà niente visto che questo è già un campionato difficile per la presenza di piazze blasonate. Cercheremo di confermarci anche nel girone di ritorno”.