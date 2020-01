Assurdo ad Agerola trovato cane impiccato . Minacciato l’autore del post, solidarietà da Positanonews

Assurdo ad Agerola trovato cane impiccato . Pierluigi Provenza ha pubblicato un post con varie foto e video da stamattina , il fatto è avvenuto in località Paipo, nei pressi del Sentiero degli Dei verso la Costa d’ Amalfi , Praiano e Positano. Positanonews ha chiesto nella cittadina che si affaccia sulla Costiera amalfitana per ore prima di pubblicare, ci siamo fatti anche scrupolo per le immagini cruente, abbiamo pubblicato solo questa . Poi abbiamo avuto conferma e sui social è impazzato il post di Francesca Caccia “Stamattina è stato trovato questo cane impiccato ad Agerola in provincia di Napoli

Stiamo provando a fare luce sulla questione. Solo se ci aiutate a far girare la notizia possiamo smuovere un po’ le acque. Grazie” Siamo allibiti e sconvolti, convinti che non sia opera di agerolesi ma di qualche personaggio inqualificabile. Pierluigi Provenza è stato anche minacciato ” Se si è alzato un polverone mediatico non è colpa mia,io ho messo il post del cane perché è giusto che i colpevoli di questo gesto vile paghino,come ha sofferto lui quando lo avete impiccato così dovete soffrire voi, luride merde umane,vi avviso solo una cosa a me non fa paura nessuno per cui limitiamoci alle minacce,perché vi distruggo 👊vi ho avvisati” Positanonews ha contattato sia Francesca Caccia che Pierluigi Provenza non riuscivamo a credere a una cosa del genere. “Scendevo dal monte Catello e ho visto questa scena, ho sbagliato a non chiamare i carabinieri, ma mi ha sconvolto la cosa e ho denunciato pubblicamente la cosa sui social network facebook” Bene ha fatto Sei di Agerola a lasciare il post e a Pierluigi non gli si può addebitare nulla, ha avuto coraggio e basta, difficile che a Capodanno poi le forze dell’ordine, con tutte le problematiche conseguenti a questo giorno, si sarebbero potute muovere. Chi ha fatto una cosa del genere è criminale, punto e basta.