Maiori. Quella frana sul demanio, un pezzo di montagna venuto giù come a Positano

Maiori isolata da Salerno, la Costiera Amalfitana divisa a metà da una frana enorme, come ha potuto constatare con Positanonews la geologa Concetta Buonocore venuta sul posto per la nostra testata. Per il territorio non bastano le reti, che fra l’altro andrebbero mantenute, ma un controllo avanzato, oggi possibile grazie alla tecnologia, un territorio fragile quello della costa d’Amalfi dove sono avvenuti eventi importanti, come il distacco di un pezzo di Monte Carlo al di sopra di Positano, il più importante distacco dell’Appennino meridionale, ma anche a Maiori, come dice Roberto Paladino. Pensate se la frana che è caduta ad altezza demanio, ma che non ha prodotti danni ne materiali, ne a persone, fosse caduta sulla nostra arteria… li la strada sarebbe proprio arrivata a mare. Secondo il mio piccol oparere… vanno bene la bonifica, le reti, ecc ecc. ma quando la terra si muove… soluzioni non ci sono. Guardate a occhio nudo questa frana. È crollato proprio un pezzo di montagna