Sorrento. Nuova area di parcheggio per i residenti del rione Santa Lucia

Sorrento. Una bella notizia per i residenti del rione Santa Lucia. L’area di piazza Carmelo Ganci, che per lungo tempo era stata gestita da una cooperativa, è tornata nella disponibilità comunale e sarà adibita alla sosta dei veicoli di proprietà dei cittadini residenti nel rione. L’area sarà divisa in diverse tipologie: un’area ad esclusivo uso degli abbonati della zona A; un’altra nella quale il parcheggio sarà regolamentato da disco orario, dalle ore 08.00 alle 24.00, con un tempo di sosta massimo di mezz’ora; una terza area riservata ai veicoli a servizio di persone disabili; infine, un’altra zona per il carico e scarico merci. “Questi nuovi stalli – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – vengono incontro alle esigenze della nostra collettività, vista la difficoltà per i sorrentini di trovare parcheggio sul territorio comunale, a causa dell’esiguità degli spazi disponibili”.