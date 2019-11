Sorrento, concorso istruttori di Vigilanza: ecco l’elenco degli ammessi

Il Comune di Sorrento ha appena reso noti i nomi degli ammessi al Concorso per istruttori di Vigilanza. In particolare, del concorso per la copertura di 6 posti di Istruttore di vigilanza, Categoria “C”, posizione economica “C1” a tempo indeterminato e parziale, al 50 % dell’orario ordinario.

Come si legge, si è proceduto alla valutazione delle domande pervenute, in termini di conformità delle medesime al bando; ovviamente, come è spiegato nel bando, le integrazioni alle domande pervenute, sotto il profilo dei requisiti sostanziali, sono state considerate solo in quanto pervenute entro il 5/9/2019. Integrazioni successive al predetto termine ultimo sono state consentite solo su richiesta dell’Ufficio ex art. 3, comma 7, del bando di concorso, trattandosi di questioni diverse da quelle afferenti a cause di esclusione previste dal bando, se non prodotte in tempo utile.

E’ stata, poi, nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, e si parla del Dott. DONATO SARNO, Dirigente ad interim 2° Dipartimento – Presidente; del Dott. ANTONIO MARCIA, Dirigente in quiescenza del 2° Dipartimento – componente e della Dott.ssa SILVANA GARGIULO, Istruttore Direttivo Ufficio Commercio (cat. D).

Di seguito l’elenco degli ammessi.

Concorso 6 posti c1 vigilanza part time_Ammessi REV2

Concorso 6 posti c1 vigilanza part time_Ammessi con riserva REV2