Roma, due bimbe e tre donne travolte alla fermata del bus: un’anziana ha perso il controllo dell’auto

Roma, due bimbe e tre donne travolte alla fermata del bus. È stata questione di pochi istanti: un’auto ‘impazzità è salita sul marciapiede investendo alcune persone mentre stavano aspettando l’autobus. Terrore stamattina a una fermata del bus in via Oderisi da Gubbio, in zona Portuense, a Roma.

La macchina ha ferito una mamma con le sue bambine e altre due donne. La più grave è la madre delle piccole, che è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice rosso. La 46enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ora è ricoverata in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato intorno alle 12. Diverse le segnalazioni giunte al Nue 112 che ha subito attivato 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Sono 5 complessivamente le persone ferite. Oltre alla mamma, ricoverata al San Camillo, sono state portate in ospedale le sue figlie di 9 e 7 anni, in codice giallo al Bambino Gesù. Ferite anche altre due donne che sono state portate al pronto soccorso: una in codice giallo e l’altra in verde. Dei rilievi dell’investimento si sta occupando la polizia locale, intervenuta sul posto con diverse pattuglie del Gruppo XI Marconi.

Al volante dell’auto una donna di 79 anni, rimasta illesa. L’anziana è stata sottoposta, come di prassi in questi casi, agli accertamenti per stabilire l’eventuale assunzione di alcol o droghe. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Da una prima ricostruzione, sembra che l’anziana abbia perso il controllo dell’auto in via Oderisi da Gubbio, sia finita contro un albero e salita sul marciapiede dove si trovavano le persone ferite.

La macchina è stata posta sotto sequestro. Rimane da stabilire il motivo per cui abbia perso il controllo del veicolo. In particolare se le cause siano riconducibili a un eventuale malore, a una distrazione o a una manovra sbagliata, che forse ha compiuto sull’asfalto bagnato per la pioggia. Sono in corso accertamenti della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’investimento. Da una primissima ricostruzione, sembra che la macchina non procedesse a forte velocità. La donna, sotto shock dopo l’incidente, sarà indagata per lesioni.

LEGGO.IT