Positano si prepara alla mareggiata

Positano, Costiera amalfitana. La suggestione della spiaggia la sera in attesa della mareggiata che si annuncia sulla Costa d’ Amalfi per l’allerta meteo in Campania. Barche a secco sulla “Rotonda” di fronte al bar Buca di Bacco chiuso, si sente l’aria dell’autunno inoltrato in un paese ora semichiuso ma sempre affascinante e attraente