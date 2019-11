Costa d’Amalfi. Occhio alle truffe dei presunti “tecnici” di falde acquifere

Attenzione ai falsi “tecnici” delle falde acquifere. E’ una delle nuove truffe che nell’ultimo periodo si sta diffondendo a macchia d’olio, e mira a colpire, come sempre, soprattutto gli anziani. Questi presunti tecnici avvisano telefonicamente dell’inquinamento delle falde acquifere, per poi comunicare di dover effettuare controlli nelle abitazioni. Nel caso in cui si dovesse ricevere una telefonata del genere, raccomandiamo di allertare immediatamente i Carabinieri.