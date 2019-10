Questa mattina si è tenuta alle ore 10.30, presso il Cimitero di Positano, la S. Messa celebrata da Mons. Michele Fusco per la conclusione del mese dedicato alla Madonna del Santo Rosario, in attesa del Santo Rosario cantato alle ore 17:15 nella Chiesa dei Mulini e della Celebrazione della Santa Messa alle ore 18:00 seguita da una breve processione e reposizione della statua.

Questa è la prima data del programma previsto per questo fine settimana in vista della Festa di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti. E’ possibile trovare qui il programma, che terminerà il 4 novembre con la Commemorazione dei caduti in guerra.