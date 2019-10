Costa d’Amalfi, Juniores: sconfitta interna con la Rocchese

Cade in casa il Costa d’Amalfi in questa seconda giornata del campionato juniores d’élite; dopo aver espugnato il Desiderio di Cava de Tirreni contro il Cava United settimana scorsa. I costierini si arrendono, fra le mura amiche, ad una Rocchese tosta, precisa, preparata e sicuramente meritevole dell’intera posta in palio.

Partono subito male i ragazzi dei mister Lambiase e Sammarco, ed a fine primo tempo sono già sotto di due reti a zero. Nella ripresa girandola di cambi da parte dei mister costieri, per smuovere un po’ la gara e per dare volto nuovo alla squadra, ma neanche questo riesce a dare una sterzata alla partita, e dopo un netto dominio territoriale dei padroni di casa gli ospiti mettono a referto la terza rete dopo un quarto d’ora nella ripresa. Il Costa d’Amalfi recrimina per un calcio di rigore non assegnato dall’arbitro dopo un fallo di mano assolutamente involontario: però siccome il braccio del difensore Rocchese era largo, il nuovo regolamento prevede fallo con annesso cartellino ma non secondo il direttore di gara.

Una traversa di Amato Antonio e il gol della bandiera di Lambiase mettono fine ad una partita non giocata al meglio dal Costa d’Amalfi, che deve comunque ripartire dal secondo tempo di oggi dove ha fatto vedere sprazzi di buon calcio e soprattutto di voglia di rivalsa, ciò che serve per far punti in casa del Salernum Baronissi (prima a punteggio pieno con Buccino Volcei), prossima avversaria dei costierini.