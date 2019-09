Salernitana:mister Ventura convoca 20 giocatori per Trapani,slitta la prima chiamata per Heurtaux

Sono 20 i calciatori convocati da Gian Piero Ventura per la partita in programma domani sera sul campo del Trapani dove i granata cercheranno il riscatto dopo il ko di lunedì sera con il Benevento. Non c’è, ovviamente, Lamin Jallow, fermato da un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Ancora fuori i vari Akpa Akpro, Lombardi, Billong e Mantovani oltre a Heurtaux.

Di seguito l’elenco dei convocati di Ventura.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo.