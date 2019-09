Positano nervi tesi ai Mulini diverbio di un NCC con un centauro. Oramai il traffico mina salute fisica e mentale di tutti

Positano, Costiera amalfitana. Nervi tesi per il traffico ai Mulini un diverbio con un NCC con un centauro. Purtroppo non è la prima volta che a un noleggiatore o a un tassista scattano i nervi perchè incolonnati nel traffico. Non vale la pena di approfondire il fatto di cronaca, visto che non è sfociato in denunce fra i protagonisti, una diatriba , un malore a chi voleva dividere, una situazione dovuta in gran parte dallo stress da traffico. Dunque esuliamo dalla vicenda in particolare che a parte momenti di tensione non pare abbia portato altre conseguenze, ma non avendo assistito alla scena ci asteniamo dal voler giudicare. Ma tutto questo viene anche dal nervosismo di traffico.

Questo traffico che anche oggi pomeriggio è stato assillante dalle 10 di mattina fino alle 19 farsi il “giro di paese”, da Via Pasitea a Via Cristoforo Colombo, è stata una Via Crucis, dai 40 ai 50 minuti per andare a Praiano o alla Garitta, se si parte da Via Pasitea, per intenderci da Fornillo.

Neanche i ciclomotori riescono a passare perchè la carreggiata è occupata dalle auto, ai lati ci sono centinaia di persone a piedi che rendono impossibile o altamente pericoloso superare. Capita che una sparuta minoranza di NCC , stressati dal traffico, dal fatto che magari sforano con i tempi col cliente che deve prendere l’aereo a Napoli o il treno a Sorrento , dalla consapevolezza che il loro lavoro si ridurrà a poche corse, quindi a minor guadagno, proprio a causa del traffico che li blocca, e si arriva a capire come i nervi possono saltare. Altra conseguenza del traffico che mina la salute di tutti, fisica e mentale.

Lasciamo perdere la questione nel dettaglio, non volevamo neanche parlarne, ma è sintomatica di un disagio pazzesco, fra smog, senso di impotenza, nervi tesi, ne risentiamo e ne risentiremo tutti, questi soldi in più che si guadagnano rischiano di finire , per molti, in medicine.