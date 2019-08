Minori, rinviato il consiglio comunale: difetto di convocazione

Lunedì il consiglio comunale di Minori è stato annullato. E’ stato difatti riscontrato un difetto nella convocazione: consiglieri di maggioranza di minoranza, non hanno ricevuto la lettera di convocazione attraverso la posta elettronica certificata, come previsto dalla legge. La seduta in cui si doveva dichiarare la decadenza del consigliere Antonio Apicella è stata rinviata a lunedì 12 agosto alle 18.

Gli ordini del giorno dell’assise restano invariati, oltre al provvedimento inedito su Apicella, il sindaco Andrea Reale fornirà le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le altre questioni da affrontare sono il reclutamento del responsabile del servizio “Servizi sul territorio”, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2012, gli interventi di manutenzione di un immobile sito in via Lama e il recupero, restauro e ricollocazione della “Fontana dei leoni”.