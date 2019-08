Meta. Due autobus si incastrano all’altezza del semaforo di Via Angelo Cosenza, traffico bloccato

Meta. Ancora disagi legati al traffico che in questi giorni estivi flagella l’intera penisola sorrentina, soprattutto a causa del notevole aumento dei bus turistici che, con le loro dimensioni, intralciano spesso la viabilità. E proprio pochi minuti fa due autobus, uno della linea Meta-Sorrento e l’altro turistico, sono rimasti incastrati in Via Angelo Cosenza all’altezza del semaforo che precede la piazzola della Stella Maris. Il traffico è rimasto conseguentemente bloccato per un po’ di tempo creando notevoli disagi alle tante auto che percorrono la strada che conduce alla bellissima spiaggia metese.