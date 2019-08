Napoli . Da Ischia a Castellammare in elicottero per intervento urgente grazie alla Capitaneria di Porto Momenti concitati questa mattina nel porto di Castellammare di Stabia dove, a seguito di una chiamata d’emergenza del servizio 118, la Sala Operativa della locale Guardia Costiera ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza previste per l’utilizzo della elisuperfice presente nel sorgitore stabiese. Nello specifico si è reso necessario il trasposto urgente dall’isola di Ischia, dove si trovava in vacanza, tramite elicottero del 118, di una donna in stato interessante, per urgenti accertamenti medici per il successivo ricovero – tramite ambulanza – nel locale ospedale. Tutte le operazioni di atterraggio, trasbordo dall’ambulanza e decollo sono avvenute nella cornice di sicurezza necessaria sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, supportata dai Vigili del Fuoco.

“L’operazione di evacuazione coordinata dalla Guardia Costiera stabiese ha dimostrato l’importanza di applicare senza ritardo e in sicurezza tutte le procedure previste per un caso del genere. Anche per questo motivo è nostra quotidiana premura fare in modo che l’elisuperfice presente nel porto sia sempre libera e praticabile immediatamente, per fronteggiare eventuali emergenze non programmabili, sanzionando anche con la rimozione forzata le autovetture che occupano abusivamente gli spazi portuali necessari per le procedure di emergenza”, sono state le dichiarazioni del comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, capitano di fregata Ivan Savarese.