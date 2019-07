\"Una voce per l\'Agro:vince Serena Di Palma

Il 7 luglio scorso in piazza Amendola a San Valentino Torio, ove si è svolta la finale della seconda edizione del concorso canoro “Una voce per l’Agro”, patrocinata dallo stesso Comune e dove si sono esibiti i 20 cantanti che hanno superato le preselezioni on line. L’evento è stato ripreso integralmente da Rtc Quarta Rete ed è stato condotto da Emanuela Giordano, madrina della serata l’attrice Rosa Sorrentino. A fine manifestazione sono stati consegnati il Premio della Critica alle concorrenti Valentina Salerno e Sharon di Cunzolo. Vincitrice del contest è stata Serena Di Palma 16 anni di Boscoreale che ha ricevuto una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione dallo studio di produzione Big Stone per iniziare un progetto artistico per la realizzazione di un inedito con relativa distribuzione sui megastore, seconda classificata è risultata la stabiese 23 enne Rossella D’Orsi vincitrice di un videoclip. Targhe per le terze classificate, ricordiamo la sedicenne casertana Antonella Carbone in ex equo con la 14 enne pugliese Morena D’Ambrosio. Non è andata male per il 19 enne di Boscoreale Salvatore Borrello il quale oltre al Premio Radio si è aggiudicato, essendo il primo classificato non vincitore, un corso gratuito ai laboratori del “Village music academy” tenuti da discografici, giornalisti e produttori di fama nazionale, per la promozione e formazione dei talento. Presidente di giuria il maestro Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra di Sanremo nonché vocal coach di Amici, tra gli altri giurati presenti il discografico Massimo Curzio, il cantautore Marcello Attanasio, il musicista Christian Brucale e l’attrice Jana Manira. Tra le radio media partner, Italia Radio, Radio Amore, Radio Stereo 5, Radio MPA, Radio Blue Star, Radio Blu Napoli, Radio Mia Bari, saranno proprio queste emittenti radiofoniche che intervisteranno la vincitrice del concorso dopo che le sarà realizzato il brano inedito. Tra i giornalisti che hanno preso parte alla manifestazione, Lucia De Cristofaro, Daniela Faiella, Antonio Di Giovanni e Luisa Trezza. Tra le autorità politiche che hanno presenziato il Presidente della provincia di Salerno nonché sindaco del Comune di San Valentino Torio il dr. Michele Strianese e l’assessore alla cultura e allo spettacolo il dr. Enzo Ferrante. Direttore artistico del concorso “Una voce per l’Agro” è stato il poeta, scrittore ed autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale, Pietro Baratta.

Antonio Di Giovanni