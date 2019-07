Minori, eliminata la panchina della vergogna di Gaspare Apicella

Ha battuto il colpo per dimostrare che c’è.

Ad Antonio Proto, ex geometra dell’Ufficio Tecnico di Minori in quiescenza, ora consigliere comunale, rapportammo un disappunto datato oltre vent’anni: il sedile di pietra di lontana memoria , in uno stato d’indecenza totale alla fermata del bus di linea di via Gatto, attaccato al santa Lucia quattro stelle ( con silenzio raccapricciante dei responsabili della struttura)

Ebbene Proto, appena insediatosi, non sopportando le nostre lamentele, ha accontentato tutti eliminando lo spettacolo per nulla edificante, sostituendo la panchina vecchissima e fatiscente con una nuova più rispondente alle esigenze ed al luogo.

Il primo atto ufficiale di Antonio Proto consigliere lascia ben sperare (noi avevamo rapportato il problema a tanti senza esito): che non si adagi come di consuetudine.