Libri. Controcorrente. Napoli Spagnola 6.

Articolo di Maurizio Vitiello – Su Francisco Elías de Tejada, Nápoles hispánico.

NOVITÀ CONTROCORRENTE

Napoli Spagnola 6

Sommario e indice dei nomi

Con scritti di Miguel Ayuso, Maurizio Di Giovine

Gianandrea de Antonellis e Giovanni Turco

di Francisco Elías de Tejada

Pagine 200 – euro 16

Ancora una revisione storica.

La traduzione della monumentale opera di Francisco Elías de Tejada, Nápoles hispánico si arricchisce di un ulteriore volume che, raccogliendo il sommario e gli indici completi dei precedenti cinque volumi, consente una migliore consultazione.

Al lavoro sono stati aggiunti quattro saggi, che permettono di comprendere l’importanza della riscoperta sia della storia e del valore del periodo semplicisticamente (e spregiativamente) definito “spagnolo” o “vicereale” (ma che sarebbe più corretto definire “ispanico” o addirittura “imperiale”), sia del pensiero di Francisco Elías de Tejada, di cui è appena trascorso il centenario della nascita.

Per secoli quello “spagnolo” è stato descritto come un periodo di sudditanza allo straniero e di decadenza economica e culturale: dati alla mano, con ricerche nelle biblioteche napoletane, lo studioso spagnolo dimostrò che fu invece un momento di grandissimo fervore intellettuale, in cui Napoli era la principale città dell’Impero (non solo per numero di abitanti, ma per storia, per tradizione e per vivacità culturale) “su cui non tramontava mai il sole”.

L’opera di Francisco Elías de Tejada costituisce una svolta imprescindibile della storiografia su Napoli.

Da leggere.

Maurizio Vitiello