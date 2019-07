Cetara. Clima avvelenato per le elezioni, scattano denunce anonime. Si profila il ritorno di Secondo Squizzato

Cetara, Costiera amalfitana. Siamo ancora in piena estate ma l’ambiente si sta surriscaldando per le prossime elezioni. Decine di denunce anonime girano per la cittadina peschereccia della costa d’ Amalfi attenzionando la Procura della Repubblica di Salerno . Intanto da più parti si profila il ritorno di Secondo Squizzato che dovrebbe affrontare l’attuale sindaco Fortunato della Monica, già in passato suo vice.